Campazzo: “Estar en el Real Madrid es como jugar en la NBA”

El basquetbolista argentino Facundo Campazzo consideró ayer que “estar en el Real Madrid es como jugar en la NBA”, al referirse a su actualidad en el club español.

“Por lo que representa el club y el equipo... La verdad que estar en el Madrid es como jugar en la NBA. Es un sueño cumplido. Acá tengo todo a disposición, sólo hay que pensar en jugar, así que te puedo decir que estar en Madrid es todo lo que un jugador sueña”, respondió el profesional argentino en una entrevista con el diario La Nación.

Y al ser preguntado “¿Cuánto falta para que llegue a la NBA?” Respondió que está “cumpliendo objetivo, cumpliendo sueños, como el de ahora de poder jugar una temporada en el Real Madrid. Lo estoy viviendo al máximo. Pienso que si la NBA llega, será el momento que deba ser. No me vuelvo loco, no me quiero adelantar, no quiero ponerme ansioso, ni desgastarme física y mentalmente. Estoy en uno de los mejores clubes del mundo y quiero aprovechar eso. Será el tiempo que el destino quiera. Si mi techo me da para jugar en Real Madrid, quiero ser el mejor jugador que pueda en el Madrid”.