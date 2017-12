Argentino perdió contra la selección de Obras

Argentino enfrentó anoche a la selección de Obras Sanitarias y perdió 90 a 82. Pareció más un partido por el juego de las Estrellas (extranjeros contra nacionales) que uno de la LNB.

El azul hizo un juego extraordinario, corrigiendo sobre la marcha la defensa sobre el local y poniéndolo en apremios hacia el cierre del match.

Estuvieron dos minutos sin convertir hasta que abrió Argentino (doble de Cangelosi). Obras estuvo cuatro sin concretar. Pero cuando arrancó no paró más.

Cinco extranjeros determinantes hicieron lo que quisieron con la defensa de Argentino (le tomaron hasta 3 rebotes consecutivos) y hacia el cierre del primer cuarto pusieron arriba al Tachero por 24-21, pero un triplazo de aro a aro en manos de Diego Figueredo dejó el juego igualado en 24 ya sin tiempo por jugar.

Tras el reinicio Obras comenzó a plasmar una superioridad. Los tiros inexactos de Argentino fueron fácil presa de recobre apara los extranjeros locales que sacaron permanentemente el contragolpe para dispararse en el marcador.

Más allá de esto, el esfuerzo de Argentino fue enorme en la cancha y suplió con garra la superioridad oponente. Por eso terminó nada más que diez abajo al cierre del primer tiempo (47-37) con un repartido goleo.

Muy buen tercer cuarto de Argentino. Poniendo y poniendo lo ganó 18 a 16 (Massarelli, notable) dejando el resultado 63-55 a falta de diez minutos para el final.

Y el Turco le complicó el partido al Tachero. Restando 3´13” John Millsap mandó arriba por primera vez en el cotejo al equipo 75-74 y llegaron a un final abierto. Una cortina espectacular de Juan Cangelosi (jurisprudencia, Eduardo Alagastino 1986 “quien dijo que este espacio es tuyo, si todavía no pasaste”) fue sancionada erróneamente como falta en ataque y produjo el quiebre para que Obras Sanitarias se hiciera de una pelota clave. El dueño de casa no perdonó y volcó la victoria a su favor.

Argentino toma el avión hoy rumbo a Salta, donde mañana cierra el año ante el local.

Anoche

Ferro 82 vs Quimsa 74

Instituto 77 vs Boca 71

Obras 90 vs Argentino 82

Peñarol 91 vs Hispano 86

Hoy

21 Atenas (Cba) vs San Lorenzo

21 Weber Bahía vs San Martín

21.30 Comunicaciones vs Regatas

22 Olímpico vs La Unión Fsa

Jueves 21

21 Quilmes vs Hispano

22 Salta Basket vs Argentino



Viernes 22

19 Instituto vs San Lorenzo

20 Boca vs San Martín

21 Weber Bahía vs Ferro

21.30Estudiantes (Cdia) vs Regatas

22 Quimsa vs La Unión Fsa

Programa del Turco

21/12 (V) Salta Basket

Receso por las fiestas

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes

Febrero

02/02 (V) Estudiantes Cdia.

04/02 (V) Comunicaciones

08/02 (L) Salta Basket

15/02 (L) Hispano Americano

17/02 (L) Atenas de Córdoba



Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias



Abril

03/04 (V) Ferro Carril Oeste

05/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo

19/03 (L) Peñarol MdP

28/03 (L) La Unión Fsa.



Mayo

01/05 (L) Ciclista Olímpico.