Argentino visita a Obras Sanitarias

Argentino se presenta esta noche en Capital Federal, en el penúltimo encuentro del año por la Liga Nacional de Básquetbol.

Visita a Obras Sanitarias de la Nación, desde las 21, con arbitraje de los capitalinos Pablo Estévez-Roberto Smith y el santafesino Silvio Guzmán.

Tanto el Tachero como el Turco marchan con la mitad de los partidos ganados y en el medio de la tabla posicional.

Luego el quinteto juninense viajará a Salta, vía aérea, para cerrar el 2017 contra Salta Basket.

Hoy

21 Ferro vs Quimsa

21 Instituto vs Boca

21 Obras vs Argentino

21 Peñarol vs Hispano

Mañana

21 Atenas (Cba) vs San Lorenzo

21 Weber Bahía vs San Martín

21.30 Comunicaciones vs Regatas

22 Olímpico vs La Unión Fsa

Jueves 21

21 Quilmes vs Hispano

22 Salta Basket vs Argentino

Viernes 22

19 Instituto vs San Lorenzo

20 Boca vs San Martín

21 Weber Bahía vs Ferro

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Regatas

22 Quimsa vs La Unión Fsa

Programa del Turco

21/12 (V) Salta Basket

Receso por las fiestas

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes

Febrero

02/02 (V) Estudiantes Cdia.

04/02 (V) Comunicaciones

08/02 (L) Salta Basket

15/02 (L) Hispano Americano

17/02 (L) Atenas de Córdoba



Marzo

05/03 (V) Regatas Corrientes

07/03 (V) San Martín Ctes.

09/03 (V) La Unión Fsa.

12/03 (L) Regatas Corrientes

15/03 (V) Atenas de Córdoba

17/03 (V) Instituto de Córdoba

20/03 (L) Comunicaciones

25/03 (L) Quimsa

27/03 (L) Instituto de Córdoba

31/03 (L) Obras Sanitarias

Abril

03/04 (V) Ferro Carril Oeste

05/04 (V) Gimnasia Comodoro

11/03 (L) San Lorenzo de Almagro

19/03 (L) Peñarol MdP

28/03 (L) La Unión Fsa.



Mayo

01/05 (L) Ciclista Olímpico.