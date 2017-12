San Lorenzo sumó un jugador de NBA

El pivot DeJuan Blair tuvo su primer entrenamiento en el Polideportivo de Boedo y aseguró que está contento de sumarse al bicampeón de la Liga Nacional.

Sus seis temporadas en la NBA, cuatro de ellas en los San Antonio Spurs de Tim Duncan, Tony Parker y Emanuel Ginóbili, muestran el gran currículum de DeJuan Blair, pivot de 2,02 metros y 29 años de edad.

Desde la mañana del sábado, el estadounidense se convirtió en nuevo jugador de San Lorenzo de Almagro, que ya lo tiene en su roster para afrontar la Liga Nacional y la Liga de las Américas 2018.

Tras realizar su primera práctica, Blair destacó que llega para "aportar todo lo que necesite el equipo". Además, recalcó que sus virtudes son "la intensidad en el poste bajo y los rebotes". Gonzalo García, entrenador azulgrana, contará con él para los dos últimos juegos del año, el 20 y 22 en Córdoba, ante Atenas e Instituto, respectivamente.

Por último, el interno expresó sus sensaciones al llegar al club de Boedo. "Me sentí cómodo, muy bien desde que llegué. Me gustó el equipo y la calidad de los jugadores. Estoy agradecido al club por la oportunidad que me da para estar acá".

Súper 4 en Sunchales

La AdC evaluó las sedes postuladas para la organización del Súper 4 de La Liga Argentina y la elegida fue la presentada por el Club Deportivo Libertad de Sunchales. La definición se verá por DEPORTV en vivo.

El 6 y 7 de enero de 2018 se llevará a cabo el primer Súper 4 de La Liga Argentina clasificatorio a la Súper Copa 2018, torneo que brindará una plaza a la próxima Liga Sudamericana. Todos los juegos se podrán disfrutar por la panatalla de DEPORTV, en vivo para todo el país.

Los clasificados al cabo de la primera fase son: Libertad (9-5) que se quedó con la Conferencia Centro Norte, Villa San Martín ganador de la Conferencia Norte con récord 11-3, Deportivo Viedma (11-3) que es el uno de la Conferencia Sur y Platense (11-3) que consiguió el último boleto en la disputada Conferencia Centro Sur.

El Vice Presidente de Básquet Profesional de Libertad, Enzo Olocco detalló: “Este es un importante evento fundamentalmente para el Club y para la ciudad de Sunchales ya que el mismo trasciende a la actividad deportiva específica y se convierte en algo de interés para todos. Además es un orgullo primero haber ganado una zona muy difícil de la competencia y segundo que nos elijan como institución para organizar este importante torneo nacional en su primera edición donde se enfrentan los 4 mejores equipos de La Liga Argentina con el bonus que le puede servir a quien lo gane el poder disputar una futura plaza para la Liga Sudamericana. Por último, y después de la dura decisión de vender la plaza de Liga Nacional disputar este Torneo es una caricia al alma para todos los socios del Club Deportivo Libertad”.

La organización central de la Liga Nacional de Básquetbol agradece y felicita a las instituciones de La Liga Argentina que han presentado su candidatura e interés por la organización de tan importante evento para la categoría.

“Desde la organización hemos evaluado todas las propuestas presentadas, las cuales fueron de gran calidad. La sede elegida presenta la mejor imagen que queremos darle al Súper 4. Un estadio de Liga Nacional que vuelve a ser protagonista de un gran acontecimiento deportivo y confiamos que el público acompañe en todas las jornadas. La Liga busca ser cada vez mas grande”, aseguró el Director de Marketing y Patrocinios Juan Diego García Squetino.