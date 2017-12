Ciclista no pudo contra Estudiantes

Estudiantes de Olavarría en condición de visitante derrotó a Ciclista por 75 a 72 y dejó sin invicto en casa al equipo conducido por Guillermo Tasso. El Verdirrojo tuvo la oportunidad de igualar el juego con un triple, pero no pudo anotar.

El comienzo del cotejo fue todo para los vestidos de blanco, que con Lugli (cinco tantos) y Montes (ocho puntos en el cuarto) metieron un parcial de 8-0 en los dos primeros minutos. Carreras fue el encargado de contestar para los juninenses tras tres intentos fallidos. Más enchufado y con una muy buena efectividad, Estudiantes fue llevando los ritmos del tanteador. Sacó la máxima de 10 con 3:03 en el reloj (16-6). Esto derivó en un pedido de tiempo muerto por parte de Guillermo Tasso que buscaba reordenar a sus pupilos.

En el regreso fue parcial de 6 – 2 para los dueños de casa con buenas intervenciones de Karel Guzmán y Xavier Carreras, además de ajustes defensivos que permitieron el definitivo 12 – 18 en los 10 iniciales.

En el segundo período, Castiñeira envió a la cancha a un equipo suplente (menos Lugli) conformado por Schoppler, Galardo, Arese y Rodríguez. En los primeros instantes, el bataraz continuó con la supremacía (16 – 27). Pero, de la mano de Paciotti el Verdirrojo abrió el aro desde 6.75 (2-2 en triples) y la energía le cambió a los de Tasso que descontaron y se mostraron más agresivos. Una jugada fortuita, dejó tendido en el rectángulo de juego a Juan Ignacio Laterza quien debió ser asistido por los médicos, donde se corroboró un fuerte golpe en el hígado para el base del equipo juninense y fue suplantado por Perusia. Esto no detuvo el buen andar del local que revirtió el resultado en un abrir y cerrar de ojos para irse al descanso largo 34 – 31 arriba.

Tras la charla en los vestuarios, Ciclista siguió acertando los caminos y se mantuvo arriba en el tanteador, con el base córdobes Perusia en el control de los ritmos y Paciotti junto con Goncalves anotando supo llevar el juego a su terreno. Por el lado de la visita, claramente ya sin la efectividad del inicio, apostó por la mano caliente de Montes que siguió agrandando su casillero personal y alguna que otra arremetida de Lugli pudo sostenerse y no dejar que los locales se escapen por una diferencia importante (Ciclista llegó a estar siete puntos arriba 52-45). Es por eso que el tercero quedó inclinado para los dueños de casa por 64 a 61.

En los últimos 10, predominio de los visitantes que dio vuelta el resultado con un Arese intratable desde 6,75 y además muy inteligente para hacer jugar a su equipo cada vez que lo doblaron o ajustaron con él. El “Bata” de la mano del ala pivote, se escapó por 10 hasta faltando 2 minutos. Fue el momento donde el Verdirrojo apostó a la heroica y en el regreso de Laterza al rectángulo de juego comandó un vendaval de gol que derivó en un final cerrado. Tres defensas consecutivas (la última forzó pérdida por cinco segundos de Estudiantes) le permitió tener la última en manos de Guzmán que no pudo anotar tras lanzar el tiro de tres puntos y eso decretó la victoria de Estudiantes en el Coliseo por 72 – 75 cortando así el invicto de local.

El próximo y último compromiso de Ciclista será este 21 de diciembre cuando visite a Parque Sur en Concepción del Uruguay. Por su parte, Estudiantes cortó una racha de dos derrotas consecutivas.

Anoche

Temperley 74 vs Parque Sur 80

Libertad 80 vs Bhy Tiro Federal 57

Centro Español 92 vs Rocamora 91

Deportivo Viedma 92 vs Platense 91

Lunes 18

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Parque Sur

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 Unión (Sf) vs Talleres (Tafí Viejo).