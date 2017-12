Batacazo de Los Indios en Cañuelas

Luego de quedar libre en la segunda fecha, Los Indios metió anoche un puntazo en su visita a Juventud Unida de Cañuelas.

El Xeneize logró la victoria en tiempo suplementario por 78 a 75 (72 iguales) y está segundo en la tabla posicional.

El próximo viernes llega Hogar Social de Berisso.

La fecha

Libre: Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Hogar Social de Berisso 64 vs Ciudad de Saladillo 59

Juventud de Cañuelas 75 vs Los Indios de Junín 78



4º Fecha (22-12)

Libre: Juventud de Cañuelas

Los Indios de Junín vs Hogar Social de Berisso

Ciudad de Saladillo vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino



5º Fecha (26-01-18)

Libre: Ciudad de Saladillo

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Los Indios de Junín

Hogar Social de Berisso vs Juventud de Cañuelas



Revanchas

6º Fecha (02-02)

Libre: Hogar Social de Berisso

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Juventud de Cañuelas

Ciudad de Saladillo vs Los Indios de Junín

7º Fecha (09-02)

Libre: Los Indios de Junín

Juventud de Cañuelas vs Ciudad de Saladillo

Hogar Social de Berisso vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino



8º Fecha (16-02)

Libre: Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Ciudad de Saladillo vs Hogar Social de Berisso

Los Indios de Junín vs Juventud de Cañuelas

9º Fecha (23-02)

Libre: Juventud de Cañuelas

Hogar Social de Berisso vs Los Indios de Junín

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Ciudad de Saladillo

10º Fecha (02-03)

Libre: Ciudad de Saladillo

Los Indios de Junín vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino

Juventud de Cañuelas vs Hogar Social de Berisso