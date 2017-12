Ciclista Juninense se presenta en Colón

Ciclista Juninense buscará esta noche retomar la senda de la victoria cuando desde las 21.30 visite a La Unión de Colón, Entre Rios, por una nueva jornada de la Liga Argentina de Basquetbol 2017/18.

El conjunto "verdirrojo" de nuestra ciudad viene de perder contra Temperley, de visitante, y buscará esta noche darle otro golpe al equipo colista, que dirige Cristian Santander.

El partido va desde las 21.30 con arbitraje del mendocino Leonardo Barotto y del pilarense Sebastián Moncloba, siendo este el detalle de encuentros previstos para hoy días subsiguientes:



Hoy

21: Barrio Parque vs Deportivo

21.30: Ameghino vs Libertad

21.30: La Unión vs Ciclista

21.30: Platense vs Gimnasia (La Plata)

21.30: Centro Español vs Petrolero

21.30: Rivadavia (Mza) vs Estudiantes (Ola)

22 hs.: Mitre (Tucumán) vs Oberá Tc



Jueves 14

21.30 Unión (Sf) vs San Isidro

21.30 Deportivo Viedma vs Villa Mitre

22 Independiente (Sde) vs Hindú Club



Viernes 15

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

22 Rivadavia (Mza) vs Estudiantes (Ola)



Sábado 16

21.30 Atenas vs Villa Mitre

21.30 Independiente (Sde) vs Hindú Club

21.30 Echagüe vs Talleres (Tafi Viejo)



Domingo 17

20 Temperley vs Parque Sur

20 Libertad vs Bhy Tiro Federal

21 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Centro Español vs Rocamora

21.30 Deportivo Viedma vs Platense



Lunes 18

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Parque Sur

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 Unión (Sf) vs Talleres (Tafi Viejo)



Martes 19

21 Deportivo Norte vs Bhy Tiro Federal

21 Temperley vs Rivadavia (Mza)

21 Echagüe vs Mitre (Tuc)

21 Atenas vs Platense

21.30 Petrolero vs Rocamora

22 Hindú Club vs Barrio Parque



Miércoles 20

21.30 Centro Español vs La Unión

21.30 Villa San Martín vs Ameghino



Jueves 21

21.30 Parque Sur vs Ciclista Juninense

21.30 Petrolero vs La Unión

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Deportivo Norte vs San Isidro

21.30 Unión (Sf) vs Mitre (Tuc)

21.30 Oberá Tc vs Barrio Parque

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Independiente (Sde)

22 Hindú Club vs Ameghino