Ciclista perdió con Temperley pero sigue segundo

Ciclista Juninense perdió anoche en el Sur del Conurbano Bonaerense ante Temperley por 90-75, pero se mantuvo en la segunda colocación de la tabla posicional.

Temperley marcó la cancha de movida. Una defensa al límite le hizo todo más complicado a Ciclista Juninense que fue cediendo terreno, lenta pero paulatinamente. Cuatro puntos en el primer cuarto y tres en el segundo lo dejaron abajo 44-37 al cierre del primer tiempo y no quedó más alejado merced a un triplazo de Federico Oggero sobre la chicharra.

El Verdirrojo hizo un esfuerzo en el tercer cuarto y se puso a 7. Tras cartón Delwan Graham erró dos libres, pero Temperley tomó el rebote y Lucas Ortiz anotó un triple -más un doble seguido de Ignacio Davico- para escaparse nuevamente en el marcador. El local redondeó un 69 a 58 a falta de diez minutos para el cierre.

Nada que hacer para Ciclista en el último cuarto. Corrió de atrás ante un sólido quinteto Gasolero que no le dejó alternativas de reacción.

El miércoles el Verdirrojo juega en Colón, ante La Unión.



Mañana

21 Barrio Parque vs Deportivo

21.30 Ameghino vs Libertad

21.30 La Unión vs Ciclista

21.30 Platense vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Centro Español vs Petrolero

21.30 Rivadavia (Mza) vs Estudiantes (Ola)

22 Mitre (Tuc) vs Oberá Tc



Jueves 14

21.30 Unión (Sf) vs San Isidro

21.30 Deportivo Viedma vs Villa Mitre

22 Independiente (Sde) vs Hindú Club



Viernes 15

21.30 Ameghino vs Deportivo Norte

22 Rivadavia (Mza) vs Estudiantes (Ola)



Sábado 16

21.30 Atenas vs Villa Mitre

21.30 Independiente (Sde) vs Hindú Club

21.30 Echagüe vs Talleres (Tafi Viejo)



Domingo 17

20 Temperley vs Parque Sur

20 Libertad vs Bhy Tiro Federal

21 Ciclista vs Estudiantes (Ola)

21.30 Centro Español vs Rocamora

21.30 Deportivo Viedma vs Platense



Lunes 18

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Parque Sur

21.30 Villa San Martín vs Barrio Parque

21.30 Unión (Sf) vs Talleres (Tafi Viejo)



Martes 19

21 Deportivo Norte vs Bhy Tiro Federal

21 Temperley vs Rivadavia (Mza)

21 Echagüe vs Mitre (Tuc)

21 Atenas vs Platense

21.30 Petrolero vs Rocamora

22 Hindú Club vs Barrio Parque



Miércoles 20

21.30 Centro Español vs La Unión

21.30 Villa San Martín vs Ameghino



Jueves 21

21.30 Parque Sur vs Ciclista

21.30 Petrolero vs La Unión

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rivadavia (Mza)

21.30 Deportivo Norte vs San Isidro

21.30 Unión (Sf) vs Mitre (Tuc)

21.30 Oberá Tc vs Barrio Parque

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Independiente (Sde)

22 Hindú Club vs Ameghino