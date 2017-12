Argentino recibe a Quilmes de Mar del Plata

Argentino tiene una difícil parada esta noche frente a Quilmes de Mar del Plata.

El Cervecero viene de pegarle un baile bárbaro a Weber Bahía Basket en el sur bonaerense. Si hoy gana, mejor. Si pierde, tiene trigo en el galpón. Salvó holgadamente el primer viaje en la ruta.

Argentino necesita ganar porque después cierra el año con una gira complicada: Obras Sanitarias y Salta Basket.

Gran partido para ver en El Fortín de las Morochas, desde las 21.30. Arbitran el capitalino Oscar Britez, el chubutense Julio Dinamarca y el platense Enrique Cáceres.

Ganó en el Sur

Quilmes bombardeó a Bahía Basket y lo venció 103 - 84 como visitante. El cervecero mostró recursos y claridad en su ofensiva en prácticamente todo el encuentro. Terminó con 15-27 en triples y 23 asistencias. Eric Flor fue la figura con 25 unidades.

Síntesis

Bahía Basket (84) Luciano Parodi 13, Máximo Fjellerup 15, Juan Vaulet 13, Hernán Jasen 9, Gerson Santo 8 (FI) Jorge Diaz, Facundo Corvalan 14, Santiago Vaulet 10, Daniel Bordignon 2 y Gonzalo Iglesias DT: Sebastián Ginobili.

Quilmes (103) Nicolás Ferreyra 18, Eric Flor 25, Emiliano Basabe 8, Ricky Sánchez 13, Iván Basualdo 8 (FI) Bruno Sansimoni 11, Omar Cantón 12, Maximiliano Maciel 5 y Enzo Ruiz 3 DT: Javier Bianchelli

Parciales: 23 - 33, 36 - 48 (13 - 15), 62 - 73 (26 - 25). Estadio: Osvaldo Casanova. Árbitros: Mario Aluz – Daniel Rodrigo – Nicolás D’Anna.

Hoy

20 Ferrocarril Oeste vs Gimnasia (Cr)

21.30 Argentino vs Quilmes de Mar del Plata

21.30 La Unión Fsa vs San Lorenzo

21.30 Regatas Corrientes vs Obras

22 Olímpico de La Banda vs Atenas (Cba)