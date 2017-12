Ciclista mantiene el Coliseo invicto

Ciclista Juninense ganó anoche su tercer partido consecutivo en calidad de local.

Fue ante Parque Sur de Concepción del Uruguay, por 81 a 79.

El partido fue muy parejo en el primer tiempo donde no se pudieron sacar ventaja alguna.

Pareció que Ciclista lo quebraba en el tercero empujado por una noche estupenda del cubano Karel Guzmán Abreu cerrando un parcial de 60 a 55, pero se le complicó en el complemento.

El Verdirrojo perdonó varias veces a su adversario de turno en vez de liquidar la contienda y sobre el final se le vino la noche.

Franco Cosolito encestó dos simples (79-77) y tras cartón Ciclista perdió la pelota. Felipe Braga Alfredo convirtió un doble y Karel Guzmán Abreu salió con la pelota de costa a costa a falta de ocho segundos.



El cubano metió el doble sobre la chicharra y la visita se quedó protestando que no valía.

Así ganó Ciclista y está segundo en la tabla posicional.

El lunes 11 visita a Temperley y el miércoles juega en Colón ante La Unión.

Anoche

Libertad 93 vs Unión (Sf) 73

Ciclista 81 vs Parque Sur 79

Estudiantes (Ola)75 vs Atenas 64

Rivadavia (Mza) 76 vs Centro Español 64

Mitre (Tuc) 72 vs Talleres (Tafi Viejo) 75



Hoy

21 Gimnasia (La Plata) vs Villa Mitre

21.30 Deportivo Norte vs Ameghino

21.30 Independiente (Sde) vs Oberá Tc

Lunes 11

20 San Isidro vs Echague

20 Platense vs La Unión

21 Temperley vs Ciclista

21 Rivadavia (Mza) vs Centro Español

21 Hindú Club vs Villa San Martín

Martes 12

21 Barrio Parque vs Libertad

21 Bhy Tiro Federal vs Unión (Sf)

21.30 Rocamora vs Parque Sur

21.30 Atenas vs Deportivo Viedma

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Oberá Tc

Miércoles 13

21 Barrio Parque vs Deportivo

21.30 Ameghino vs Libertad

21.30 La Unión vs Ciclista

21.30 Platense vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Centro Español vs Petrolero

21.30 Rivadavia (Mza) vs Estudiantes (Ola)

22 Mitre (Tuc) vs Oberá Tc