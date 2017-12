Ciclista Juninense recibe a Parque Sur

Ciclista Juninense tiene esta noche su tercer partido consecutivo en calidad de local.

Recibe la visita de Parque Sur de Concepción del Uruguay, duro equipo entrerriano donde juegan los ex valores verdirrojos Pablo Alderete y Elnes Bolling.

El quinteto juninense enfrenta una inmejorable ocasión para seguir sumado y mantenerse prendido en el lote de punteros.

Dirigen desde las 21.30 el chubutense José Luis Lugli y el capitalino Cristian Salguero.



Hoy

21.30 – Libertad vs Unión (Sf)

21.30 – Ciclista vs Parque Sur

21.30 - Estudiantes (Ola) vs Atenas

22 - Rivadavia (Mza) vs Centro Español

22 -Mitre (Tuc) vs Talleres (Tafi Viejo)

