Argentino gana, gusta y golea

Argentino logró una gran victoria sobre Gimnasia y Esgrima de Rivadavia por 86 a 66 que lo catapultó a los puestos de vanguardia de la Liga Nacional de Básquetbol.

Fue un primer tiempo durísimo, donde al Turco le costó penetrar la defensa con ajustes hacia la bola que le propuso su adversario de turno.

La tarea de Franco Giorgetti fue determinante para que la visita sacara una luz de diferencia en el macador.

Y Argentino la sacó barata por el pobre tercer cuarto que jugó. Lo tuvo a John Millsap que se cansó de bajar rebotes y Anthony Kent encestó 2+1 en el cierre para quedar solamente tres abajo 37-40.

La diferencia el Turco la hizo en el tercer cuarto donde fue una tromba. Luciano Massarelli acertó dos bombas de afuera y contagió al equipo. Gastón García, extraordinario (1 triple, 2 dobles, 3 simples); muy bien John Millsap y Diego Figueredo que puso la frutilla del postre con un triplazo sobre la chicharra: 30-13 y chau partido (67-53).

Lógicamente que tuvo que cerrarlo con el último cuarto, pero todo fue sobre rieles y de acuerdo a los manuales.

Este domingo llega Quilmes de Mar del Plata a Las Morochas.



Anoche

Argentino 86 vs Gimnasia (Cr) 66

Quimsa 83 vs Olímpico 75

Hoy

21 San Lorenzo vs Peñarol

21.30 Atenas (Cba) vs Hispano



Sábado 8

20 Boca vs Gimnasia (Cr)

21.30 San Martín vs Obras

22 Weber Bahía vs Quilmes

Domingo 9

22 Salta Basket vs Peñarol



Lunes 10

20 Argentino vs Quilmes

20 Ferro vs Gimnasia (Cr)

21.30 La Unión Fsa vs San Lorenzo

21.30 Regatas vs Obras

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Martes 11

21 San Martín vs Instituto

Miércoles 12

21 Hispano vs Boca

21 Peñarol vs Comunicaciones

21 La Unión Fsa vs Obras

21 Quimsa vs Atenas (Cba)

Jueves 13

20.30 Weber Bahía vs Olímpico

21 Gimnasia (Cr) vs Salta Basket

21 Regatas vs Instituto

Viernes 14

21 Quilmes vs Comunicaciones

Programa del Turco

10/12 (L) Quilmes MdP

19/12 (V) Obras Sanitarias

21/12 (V) Salta Basket



Receso por las fiestas

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes