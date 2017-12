Argentino debuta en casa

Argentino debuta esta noche ante su gente en la edición 2017/18 de la Liga Nacional de Básquetbol.

Entonado por la victoria ante Quimsa en Santiago del Estero, recibe desde las 21 la visita de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Un choque con muy buen básquetbol para ver. Dirigen el platense Fabricio Vito, el mendocino Mario Aluz y el santiagueño Gustavo D´Anna.

Hoy

Argentino vs Gimnasia (Cr)

Quimsa vs Olímpico

Mañana

21 San Lorenzo vs Peñarol

21.30 Atenas (Cba) vs Hispano

Sábado 8

20 Boca vs Gimnasia (Cr)

21.30 Club San Martín vs Obras

22 Weber Bahía vs Quilmes

Domingo 9

22 Salta Basket vs Peñarol

Lunes 10

20 Argentino vs Quilmes

20 Ferro vs Gimnasia (Cr)

21.30 La Unión Fsa vs San Lorenzo

21.30 Regatas vs Obras

22 Olímpico vs Atenas (Cba)

Martes 11

21 San Martín vs Instituto

Miércoles 12

21 Hispano vs Boca

21 Peñarol vs Comunicaciones

21 La Unión Fsa vs Obras

21 Quimsa vs Atenas (Cba)

Jueves 13

20.30 Weber Bahía vs Olímpico

21 Gimnasia (Cr) vs Salta Basket

21 Regatas vs Instituto

Viernes 14

21 Quilmes vs Comunicaciones

Programa del Turco

10/12 (L) Quilmes MdP

19/12 (V) Obras Sanitarias

21/12 (V) Salta Basket



Receso por las fiestas

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes