Un basquetbolista sufrió un infarto en pleno partido

El básquet universitario de Estados Unidos vivió momentos de tensión cuando el jugador, Tyvoris Solomon del equipo Bullldogs se desplomó en pleno partido producto de un infarto.

El pivot, que se encontraba descansando en el banco de suplentes, tuvo un colapso y su corazón dejó de latir. El pánico se apoderó del sus compañeros y del cuerpo técnico que no podían comprender la situación. Rápido de reflejos, el cuerpo médico del plantel le comenzó a practicar maniobras de reanimación, mientras que por los altavoces del estadio, se pedía un médico para ayudar en la situación.

El preparador físico de la Universidad Estatal de Carolina del Sur logró reanimar a Solomon, quien posteriormente fue trasladado a un hospital.

El partido se reanudó después de 40 minutos y terminó con la derrota de los Bulldogs con un marcador de 71–103.

Mirá el impresionante momento:

After collapsing on the bench and receiving CPR, South Carolina State senior Tyvoris Solomon was stabilized and taken to the hospital where he "is awake and responding," per @GoodmanESPN. pic.twitter.com/usc42ck3wA