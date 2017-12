Ciclista fue más que un confuso La Unión

Ciclista Juninense superó a La Unión 84-73 y sigue fuerte en Junín. El elenco de Tasso le ganó a uno de los colistas del Torneo, que tiene graves problemas defensivos. Lo mejor del Verdirrojo fueron Karel Guzmán y Xavier Carreras.

El arranque fue muy bueno para Ciclista. “Bicho” Guillermo Tasso mandó a atacar a Fahnbuleh en todas las ofensivas, reconociendo la debilidad del extranjero para defender. Así Laterza tiró con total libertad y Guzmán ganó en aceleración.

Por La Unión lo mejor fue Crotti desde larga distancia y los recobres de Mendoza. El primer cuarto terminó 28-15.

En el segundo, el visitante salió más decidido. Pícton lastimó mucho tanto penetrando como tirando de lejos. Ciclista se quedó sin gol por la rotación. El único que dio la cara fue Xavier Carreras, indetenible. Fraga convirtió un triple y el primer tiempo terminó 39-33.

Lo mejor del Verdirrojo se vio en el tercer cuarto. Impresionante trabajo de Guzmán, hizo lo que quiso. Fahnbuleh se sacó solo de la cancha y parecía victoria fácil. Pero poco a poco, La Unión limó la diferencia a un ajustado 64-62 pasándole la bola a Fraga y Mendoza.

Pero el Verdirrojo reaccionó comandado por Guzmán y Carreras. Además, cierre de lujo para Paciotti. El equipo de Santander no encontró respuestas y terminó cayendo.

Ciclista querrá defender la localía ante Parque Sur, el próximo viernes.

Anoche

San Isidro 75 vs Barrio Parque 74

Unión (Sf) 88 vs Bhy Tiro Federal 91

Parque Sur 86 vs Temperley 61

Hoy

21 - Villa Mitre vs Gimnasia (La Plata)

21.30 - Petrolero vs Rivadavia (Mza)

Martes 5

21 - Echagüe vs Bhy Tiro Federal

21.30 - Deportivo Norte vs Libertad

21.30 - Rocamora vs Temperley

21.30 - Deportivo Viedma vs Atenas.

Miércoles 6

21 - Villa Mitre vs Platense

21.30 - Ameghino vs Barrio Parque

Jueves 7

21.30 - La Unión vs Temperley

Viernes 8

21.30 – Libertad vs Unión (Sf)

21.30 – Ciclista vs Parque Sur

21.30 - Estudiantes (Ola) vs Atenas

22 - Rivadavia (Mza) vs Centro Español.