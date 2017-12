Ciclista recibe a La Unión de Colón

Ciclista Juninense vuelve a ser local en La Liga Argentina de Básquetbol. A partir de las 21 recibe la visita de La Unión de Colón.

Los entrerrianos marchan en la última colocación de la tabla posicional con apenas dos partidos ganados y esta noche buscarán complicarle el juego a Ciclista en el Coliseo del Boulevard.

En sus filas, juegan los ex Verdirrojos Alvaro Merlo, Manuel Lambrisca, Jeffrey Fahnbulleh y Sebastián Pícton.

Dirigen esta noche el rosarino Cristian Alfaro y el cordobés Maximiliano Moral. Como comisionado técnico actuará el pergaminense Marcelo Tramonte.

