Ciclista venció a Villa Mitre y acecha la punta

Ciclista Juninense le tiró la localía encima a Villa Mitre de Capital Federal y se impuso anoche 76 a 72 para afirmarse en el lote de los punteros de la Conferencia Centro Sur de La Liga Argentina de Básquetbol.

Fue un típico partido de los ´90. La visita fue casi todo el juego arriba y en el final predominó Ciclista poniendo todo en la cancha y llevándose puesto al adversario de turno.

Luego de un primer tiempo con algunas vacilaciones, Ciclista Juninense mejoró en el complemento de la mano de sus extranjeros Karel Guzmán Abreu y Rodrigo Goncalvez para hacer un cierre brillante y sumar dos puntos de oro directo a la tabla posicional.

Mañana domingo llega el colista, Tomás de Rocamora.

Anoche

Platense 77 vs Rocamora 68

Parque Sur 78 vs Gimnasia (La Plata) 72

Ciclista 76 vs Villa Mitre 72

Hoy

20 Libertad vs Echagüe

20 Talleres (Tafi Viejo) vs Independiente (Sde)

21.30 Atenas vs Deportivo Viedma

21.30 Centro Español vs Rivadavia (Mza)

21.30 Obera Tc vs Hindú Club

21.30 Petrolero vs Estudiantes (Ola)

Domingo 3

20 San Isidro vs Barrio Parque

21 Uniçon (Sf) vs Bhy Tiro Federal

21 Parque Sur vs Temperley

21 Ciclista vs La Unión

Lunes 4

21 Villa Mitre vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)



Martes 5

21 Echagüe vs Bhy Tiro Federal

21.30 Deportivo Norte vs Libertad

21.30 Rocamora vs Temperley

21.30 Deportivo Viedma vs Atenas

21.30 Estudiantes (Ola) vs Centro Español

21.30 Villa San Martín vs Hindú Club

22 Independiente (Sde) vs Mitre (Tuc)