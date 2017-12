Los Indios arrancó ganando ante Ciudad de Saladillo

Los Indios arrancó anoche la segunda fase del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol con una victoria sobre Ciudad de Saladillo por 67 a 54.

La visita no fue el mismo equipo del que cerró la fase regular en nuestra ciudad. Tuvo algunos refuerzos que no habían venido y le complicó el partido en algunos pasajes al Canario.

Saladillo dominó el primer cuarto empujado por Nahuel Del Valle, hasta que en el segundo cuarto Gabriel Paolín dio en la tecla con los cambios y revirtió el rumbo del partido.

El Canario comenzó a manejar el juego contando con un gran aporte de Martín Pasquinelli y tuvo su pico en el tercer cuarto donde entró en juego Pablo Martínez (3 triples, 3 dobles).

El cierre del partido fue correcto. Los Indios manejó la diferencia haciendo un juego de control de pelota para terminar ganando sin sobresaltos.

Los Indios queda libre en la próxima fecha y recién visita a Juventud de Cañuelas el 15/12 por la tercera.

Anoche

Juventud de Cañuelas 73 vs Gimnasia y Esgrima de Pergamino 75

Los Indios de Junín 67 vs Ciudad de Saladillo 54

Libre: Hogar Social de Berisso



2º Fecha (08-12)

Ciudad de Saladillo vs Juventud de Cañuelas

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs Hogar Social de Berisso

Libre: Los Indios de Junín