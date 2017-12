Gran triunfo de Argentino ante Quimsa

En este tipo nuevo de campeonato que no da revanchas en cuanto a su extensión, este punto de Argentino en Santiago del Estero va a valer mucho más que eso en la medida que avance el campeonato. Ahora no se va a notar tanto.

La realidad es que, más allá de la derrota en La Banda, Argentino había mostrado un buen caudal de goles y anoche lo ratificó ante Quimsa.

Después de aguantar una interesante transición en el primer tiempo, hizo un complemento brillante.

Defensivamente bueno y ofensivamente impecable con 24 goles en el tercer cuarto y 25 en el último. Imposible de perder.

Massarelli, Kent y Millsap, determinantes en el cierre del partido.

El miércoles próximo debuta en las Morochas recibiendo a Gimnasia de Comodoro Rivadavia, un partido más que "Chivo".

Anoche

San Martín 109 vs Atenas (Cba) 92

Comunicaciones 66 vs Instituto 75

La Unión Fsa 76 vs Ferro 71



Hoy

20.30 Gimnasia (Cr) vs Quilmes

21 Hispano vs Weber Bahía

21.30 Boca vs Regatas

21.30 Estudiantes (Cdia) vs San Lorenzo

Programa del Turco

29/11 (V) Ciclista Olímpico

01/12 (V) Quimsa

06/12 (L) Gimnasia Comodoro

10/12 (L) Quilmes MdP

19/12 (V) Obras Sanitarias

21/12 (V) Salta Basket



Receso por las fiestas

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes