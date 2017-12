Argentino ante Olímpico

Argentino continúa esta noche su periplo por la Liga Nacional de Básquetbol visitando a Quimsa de Santiago del Estero.

Sin duda, otro rival de la zona norte complicado que se armó para pelear en los puestos de vanguardia.

Dirigido por Silvio Santander cuenta en sus filas con Juan Ignacio Brussino, Leonel Schattmann, Sebastián Vega, Jeremiah Massey, Roberto Acuña, Nicolás De Los Santos, Nicolás Kalalo, Juan Manuel Torres, Novar Gadson, José Montero, entre otros.

Dirigen desde las 22 el santafesino Leandro Lezcano, el cordobés Alejandro Zanabone y el capitalino Cristian Salguero.

Hoy

21 - San Martín vs Atenas (Cba)

21.30 - Comunicaciones vs Instituto

22 - La Unión Fsa vs Ferro

22 - Quimsa vs Argentino



Sábado 2

20.30 - Gimnasia (Cr) vs Quilmes

21 - Hispano vs Weber Bahía

21.30 - Boca vs Regatas

21.30 - Estudiantes (Cdia) vs San Lorenzo

Lunes 4

21 - Ferro vs Regatas

21.30 - Comunicaciones vs San Lorenzo

22 - Salta Basket vs Weber Bahía

Martes 5

20 - Obras vs Peñarol

21 - Instituto vs Hispano

Miércoles 6

21 - Argentino vs Gimnasia (Cr)

21 - Quimsa vs Olímpico



Jueves 7

21 - San Lorenzo vs Peñarol

21.30 - Atenas (Cba) vs Hispano

Programa del Turco

29/11 (V) Ciclista Olímpico

01/12 (V) Quimsa

06/12 (L) Gimnasia Comodoro

10/12 (L) Quilmes MdP

19/12 (V) Obras Sanitarias

21/12 (V) Salta Basket



Receso por las fiestas

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes.