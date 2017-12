Ciclista y Villa Mitre

Ciclista Juninense vuelve a ser local en la Liga Argentina de Básquetbol (ex TNA).

Desde las 21.30 recibe la visita de Villa Mitre.

En el equipo capitalino juegan Juan Ignacio Catalano, Alejo Digón, Santiago Ibarra, Francisco Barbotti, Leandro Portillo, entre otros.

Villa Mitre tiene apenas un partido más ganado que Ciclista Juninense y es el típico equipo porteño muy fuerte de zona dos y aguerrido en defensa.

El verdirrojo buscará rehabilitarse luego de la derrota en Vicente López ante Platense.

Dirigen el mendocino Ariel Rosas y el santafesino Danilo Molina.

Hoy

21 - Platense vs Rocamora

21.30 - Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

21.30 - Ciclista vs Villa Mitre

Mañana

20 - Libertad vs Echagüe

20 - Talleres (Tafi Viejo) vs Independiente (Sde)

21.30 - Atenas vs Deportivo Viedma

21.30 - Centro Español vs Rivadavia (Mza)

21.30 - Obera Tc vs Hindú Club

21.30 - Petrolero vs Estudiantes (Ola)

Domingo 3

20 - San Isidro vs Barrio Parque

21 - Uniçon (Sf) vs Bhy Tiro Federal

21 - Parque Sur vs Temperley

21 - Ciclista vs La Unión

Lunes 4

21 - Villa Mitre vs Gimnasia (La Plata)

21.30 - Petrolero vs Rivadavia (Mza)

Martes 5

21 - Echagüe vs Bhy Tiro Federal

21.30 - Deportivo Norte vs Libertad

21.30 - Rocamora vs Temperley

21.30 - Deportivo Viedma vs Atenas.