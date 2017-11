Derrota de Ciclista en Vicente López

Ciclista Juninense no pudo anoche contra Platense, quien se desquitó de la caída en nuestra ciudad y le propinó una verdadera paliza: 99-68.

Paso en falso de Ciclista en el comienzo. Quedó 14-4 abajo en cuatro minutos jugados (Zárate-Lorio y Eslava, principales anotadores locales).



Algo de gol recuperó después el Verdirrojo en la medida que le llegó juego a sus extranjeros Karel Guzmán y Rodrigo Goncalvez, aunque quedó abajo al cierre del primer tiempo 22-11.

En los diez minutos subsiguientes Platense liquidó el partido. El juninense Genaro Lorio estuvo indetenible, gran tarea del base Facundo Zárate y el extranjero Tyrone Lee que le dio una mano fundamental en los recobres, fue suficiente para que el Calamar ganara 56 a 21 al cierre del primer tiempo. El complemento estuvo de más.

Este viernes llega al Coliseo del Boulevard Villa Mitre y el domingo La Unión de Colón.

Anoche

Barrio Parque 89 vs Ameghino 61

Platense 99 vs Ciclista 68

Petrolero 81 vs Centro Español 77

Talleres (Tafi Viejo) 89 vs Mitre (Tuc) 65

Hoy

21 Unión (Sf) vs Deportivo Norte

21.30 Atenas vs Estudiantes (Ola)

21.30 Oberá Tc vs Hindú Club

Viernes 1

21 Platense vs Rocamora

21.30 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Ciclista vs Villa Mitre.