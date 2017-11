Argentino y Junín los primeros semifinalista

Argentino eliminó anoche a 9 de Julio al derrotarlo por 86 a 67. Espera rival de Los Indios y Deportivo Baigorrita que están 1 a 1.

Además Club Junín también eliminó a Sarmiento en suplementario (67 iguales) al derrotarlo 82-77 y aguarda rival de San Martín-Ciclista. Detalle:

Anoche

U17 9 de Julio 61 (0) - El Linqueño 71(2)

U17 Los Indios 54 (0) - Argentino 89 (2)

Mayores Sarmiento 77 (0) - Junín 82 (2)

Mayores 9 de Julio 67 (0) - Argentino 86 (2)

Hoy

Club Ciclista

19 U17 Ciclista – San Martín

21.30 Mayores Ciclista – San Martín

Club Argentino

20.00 U17 Argentino - Los Indios



Viernes 1/12

Club El Linqueño

20 U17 El Linqueño - 9 de Julio

Semis U17

Cavul vs El Linqueño

Argentino vs Ciclista ó San Martín

Mayores

Cuartos

1 Junín (2) vs Sarmiento (0)

2 Los Indios (1) vs Baigorrita (1)

3 Argentino (2) vs 9 de Julio (0)

4 San Martín (1) vs Ciclista (0).