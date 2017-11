Argentino no pudo contra Ciclista Olímpico

Argentino perdió en el debut de la LNB ante Ciclista Olímpico de La Banda por 105-90.

Olímpico salió como para comerse crudo al Turco. 12-7 con Green y Tintorelli a la cabeza. Argentino lo esperó, acomodó la defensa y pasó a ganar 14-12 a falta de cuatro minutos con los triples de García y las corridas de Massarelli. Y no abandonó más el resultado ganador hasta el cierre: 18-25 con mucho más de Massarelli.

Con un gran aporte de Matías Bortolín en el medio juego y un tripazo de Cangelosi en el final, Argentino se mantuvo arriba 36-45 al cierre del primer tiempo.

Argentino aguantó la remontada del dueño de casa cinco minutos. Después aflojó la defensa considerablemente y recibió la friolera suma de 33 goles que fueron harto suficientes para que Olímpico empatara en 69 a falta de diez minutos para la chicharra final.

El Turco recibió un parcial de 10-4 en dos minutos. Quedó seis abajo (79-73). El partido se le comenzó a escurrir como el agua entre las manos en un abrir y cerrar de ojos. No lo pudo acomodar más.

Ciclista Olímpico le tiró la localía encima y le terminó ganando con comodidad en el cierre propiamente dicho del partido.

Mañana Argentino visita a Quimsa.

Anoche

San Lorenzo 94 vs Weber Bahía 72

Estudiantes (Cdia) 86 vs Instituto 95

Comunicaciones 89 vs Atenas (Cba) 98

Olímpico 105 vs Argentino 90

Hoy

21 Hispano vs Regatas

21 Obras vs Weber Bahía

Viernes 1

21 San Martín vs Atenas (Cba)

21.30 Comunicaciones vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Ferro

22 Quimsa vs Argentino

Programa del Turco

29/11 (V) Ciclista Olímpico

01/12 (V) Quimsa

06/12 (L) Gimnasia Comodoro

10/12 (L) Quilmes MdP

19/12 (V) Obras Sanitarias

21/12 (V) Salta Basket



Receso por las fiestas

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes.