Batacazo de Baigorrita ante Los Indios

Anoche en Baigorrita, el "Depo" dio el batacazo goleando a Los Indios por 101-74 y forzando un desempate en el play off de cuartos de final de primera división.

Además San Martín se impuso en suplementario a Ciclista Juninense por 90 a 86 (72) iguales, en una serie que promete extenderse en el tiempo.

Anoche

Mayores San Martín 90 - Ciclista 86

U17 El Linqueño 62 - 9 de Julio 42

Mayores Baigorrita 101 - Los Indios 74

Hoy

Club 9 de Julio

19.30 U17 9 de Julio - El Linqueño

21.30 Mayores 9 de Julio - Argentino

Club Los Indios

19 U17 Los Indios - Argentino

Club Sarmiento

21.00 Mayores Sarmiento - Junín

Jueves 30

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista – San Martín

21.30 Mayores Ciclista – San Martín

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio - Cavul

21.30 U19 9 de Julio - Cavul

Club Argentino

20.00 U17 Argentino - Los Indios

Viernes 1/12

Club Argentino

20.00 U19 Argentino - San Martín

Club El Linqueño

20.30 U17 El Linqueño - 9 de Julio

Sábado2

Club San Martín

19.00 U 17 San Martín - Ciclista

Club Sarmiento

19.00 U17 Sarmiento - Cavul

Domingo 3

Club Junín

20.30 Mayores Junín - Sarmiento

Club Argentino

20 Mayores Argentino - 9 de Julio

Club San Martín

20 U17 San Martín - Ciclista

Lunes 4

Club Los Indios

20.30 Mayores Los Indios - Baigorrita

Club San Martín

20.30 Mayores San Martín - Ciclista

Club Cavul

20.30 U17 Cavul - Sarmiento

Mayores

Cuartos

1 Junín (1) vs Sarmiento (0)

2 Los Indios (1) vs Baigorrita (1)

3 Argentino (1) vs 9 de Julio (0)

4 San Martín (1) vs Ciclista (0)



Semis

Ganador 1 vs Ganador 4

Ganador 2 vs Ganador 3

Menores

Cuartos

1 Cavul vs Sarmiento

2 Argentino (1) vs Los Indios (0)

3 Ciclista vs San Martín

4 El Linqueño (1) vs 9 de Julio (0)



Semis

Ganador 1 vs Ganador 4

Ganador 2 vs Ganador 3



Infantiles

Cuartos

1 Ciclista (2) vs El Linqueño (0)

2 Nueve de Julio (2) vs Cavul (0)

3 Argentino (2) vs Los Indios (0)

4 Porteño (2) vs San Martín (0)



Semis

Ciclista vs Porteño

9 de Julio vs Argentino



Juveniles

Cuartos

1 Argentino (2) vs San Martín (0)

2 Sarmiento (2) vs Los Indios (0)

3 Ciclista (2) vs Junín (1)

4 Nueve de Julio (2) vs Cavul (0)



Semis

Argentino vs 9 de Julio

Sarmiento vs Ciclista