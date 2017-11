Ciclista Juninense se presenta en Vicente López

Ciclista Juninense visita esta noche a Platense en Vicente López. Nuevamente se ven las caras por este sistema de fixtures “bisagra” donde juegan ida y vuelta pegados.

En Junín ganó el Verdirrojo 101-92 en suplementario y hoy va en busca de un segundo triunfo que le permita acomodarse mejor en la tabla posicional.

El partido va desde las 21 y será controlado por el mendocino Pablo Leyton y el platense Enrique Cáceres.

Hoy

21 Barrio Parque vs Ameghino

21 Platense vs Ciclista

21.30 Petrolero vs Centro Español

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Mitre (Tuc)



Mañana

21 Unión (Sf) vs Deportivo Norte

21.30 Atenas vs Estudiantes (Ola)

21.30 Oberá Tc vs Hindú Club

Viernes 1

21 Platense vs Rocamora

21.30 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Ciclista vs Villa Mitre.