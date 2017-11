Argentino debuta ante Ciclista Olímpico

Argentino debuta esta noche en la Liga Nacional de Básquetbol visitando a Ciclista Olímpico de La Banda, Santiago del Estero.

Sin duda los rivales de la zona norte son mucho más duros y los bandeños no son la excepción a las reglas de juego. Más allá de esto el dueño de casa no podrá contar con Justin Williams. El pivot tiene una lesión en el tobillo izquierdo (avulsión del ligamento deltoides) que lo tendrá marginado hasta el año que viene y es una baja muy importante.

El Turco también perdió en el Súper 20 a Junior Cequeira, pero ayer se sumó al plantel Diego Figueredo y hoy estará a disposición del cuerpo técnico.

Dirigen desde las 22 el santafesino Juan José María Fernández, el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño y el pilarense Sebastián Mon-cloba.

Hoy

20.50 San Lorenzo vs Weber Bahía

21.30 Estudiantes (Cdia) vs Instituto

21.30 Comunicaciones vs Atenas (Cba)

22 Olímpico vs Argentino

Mañana

21 Hispano vs Regatas

21 Obras vs Weber Bahía

Viernes 1

21 San Martín vs Atenas (Cba)

21.30 Comunicaciones vs Instituto

22 La Unión Fsa vs Ferro

22 Quimsa vs Argentino

Programa del Turco

29/11 (V) Ciclista Olímpico

01/12 (V) Quimsa

06/12 (L) Gimnasia Comodoro

10/12 (L) Quilmes MdP

19/12 (V) Obras Sanitarias

21/12 (V) Salta Basket

Receso por las fiestas

05/01 (V) Quilmes MdP

07/01 (V) Peñarol MdP

09/01 (V) Bahía Basket

12/01 (L) Estudiantes Cdia.

15/01 (L) Ferro Carril Oeste

17/01 (L) Bahía Basket

20/01 (V) Hispano Americano

22/01 (V) San Lorenzo Almagro

24/01 (V) Boca Juniors

28/01 (L) Boca Juniors

30/01 (L) San Martín Corrientes.