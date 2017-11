Junín aseguró la localía ante Sarmiento

Club Junín logró asegurar la localía ante Sarmiento al derrotarlo en el juego de ida del play off de cuartos de final de primera división por 67 a 52. El dueño de casa recién logró destrabar el partido en el segundo tiempo, tras un brillante pasaje del Verde en el inicio.

Esta noche juegan Deportivo Baigorrita-Los Indios y San Martín-Ciclista Juninense. Detalle:



Anoche

U15 Cavul 66 – 9 de Julio 70

U19 Cavul 74 – 9 de Julio 80

U15 San Martín 61 – Porteño 66

U19 San Martín 61 – Argentino 94

Mayores Junín 67 – Sarmiento 52



Hoy

Club San Martín

21 Mayores San Martín - Ciclista

Club El Linqueño

20 U17 El Linqueño - 9 de Julio

Club Cavul

20 U17 Cavul - Sarmiento

Club Deportivo

21 Mayores Baigorrita - Los Indios

Club Porteño

20 U15 Porteño - San Martín

Miércoles 29

Club 9 de Julio

19.30 U17 9 de Julio - El Linqueño

21.30 Mayores 9 de Julio - Argentino

Club Los Indios

19 U17 Los Indios - Argentino

Club Sarmiento

21.00 Mayores Sarmiento - Junín



Jueves 30

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista – San Martín

21.30 Mayores Ciclista – San Martín

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio - Cavul

21.30 U19 9 de Julio - Cavul

Club Argentino

20.00 U17 Argentino - Los Indios



Viernes 1/12

Club Argentino

20.00 U19 Argentino - San Martín

Club El Linqueño

20.30 U17 El Linqueño - 9 de Julio



Sábado 2

Club San Martín

19.00 U 17 San Martín - Ciclista

Club Sarmiento

19.00 U17 Club Sarmiento - Cavul



Domingo 3

Club Junín

20.30 Mayores Junín - Sarmiento

Club Argentino

20 Mayores Argentino - 9 de Julio

Club San Martín

20 U17 club San Martín - Ciclista



Lunes 4

Club Los Indios

20.30 Mayores Los Indios - Baigorrita

Club San Martín

20.30 Mayores San Martín - Ciclista

Club Cavul

20.30 U17 Cavul - Sarmiento



Mayores

Cuartos

1 Junín (1) vs Sarmiento (0)

2 Los Indios (1) vs Baigorrita (0)

3 Argentino (1) vs 9 de Julio (0)

4 San Martín vs Ciclista



Semis

Ganador 1 vs Ganador 4

Ganador 2 vs Ganador 3

Menores

Cuartos

1 Cavul vs Sarmiento

2 Argentino (1) vs Los Indios (0)

3 Ciclista Juninense vs Club San Martín

4 El Linqueño vs 9 de Julio



Semis

Ganador 1 vs Ganador 4

Ganador 2 vs Ganador 3



Infantiles

Cuartos

1 Ciclista (2) vs El Linqueño (0)

2 Nueve de Julio (2) vs Cavul (0)

3 Argentino (2) vs Los Indios (0)

4 Porteño (2) vs San Martín (0)



Semis

Ciclista vs Porteño

9 de Julio vs Argentino

Juveniles

Cuartos

1 Argentino (2) vs San Martín (0)

2 Sarmiento (2) vs Los Indios (0)

3 Ciclista (2) vs Junín (1)

4 Nueve de Julio (2) vs Cavul (0)



Semis

Argentino vs 9 de Julio

Sarmiento vs Club Ciclista Juninense