Avanza el campeonato buscando los play off

El campeonato local de básquet femenino va tomando su forma y los equipos buscan perfilarse para los play off de fin de año que es donde saldrán las campeonas. Detalle:

Resultados

Mayores

Club Junín G vs Argentino

Ciclista Juninense G vs San Martín

Menores

Club San Martín G vs Argentino

Mini

Argentino G vs San Martín

Quinta fecha

Argentino vs Ciclista

San Martín vs Gimnasia

Porteño vs Rojas

Sexta fecha

Rojas vs San Martín

Gimnasia vs Argentino

Ciclista vs Junín

Séptima fecha

Junín vs Gimnasia

Argentino vs Rojas

San Martín vs Porteño.