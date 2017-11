Sigue la fase clasificatoria para el mundial de básquet

El seleccionado de básquetbol de Venezuela, conducido por el técnico argentino Fernando Duró, inició exitosamente su participación en la eliminatoria americana rumbo a la Copa del Mundo China 2019, al ganarle a su par de Colombia, por 85-71, en partido válido por la zona “B”.

En el Domo Bolivariano de la ciudad de Barquisimeto, el combinado “Vinotinto” se impuso con la siguiente progresión scorística: 18-17, 38-33, 66-56 y 85-71

El ala pivote Néstor Colmenares se erigió en el máximo anotador del quinteto local, con 23 tantos (9-11 en dobles, 0-1 en triples, 5-5 en libres), 9 rebotes y 2 asistencias. El base José Vargas (ex La Unión de Formosa), por su lado, contribuyó con 10 unidades, 7 asistencias y 5 rebotes.

En el quinteto colombiano, la mejor producción perteneció a Hansey Atencia Suárez, con 22 puntos (8-20 en tiros de cancha), 4 pases gol y 3 rebotes.

El conjunto de Duró, ex DT de Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Olímpico de La Banda, animará el segundo encuentro de la ventana eliminatoria mañana lunes, siendo visitante de Brasil, en el Arena Carioca de Río de Janeiro.

Precisamente, el conjunto brasileño, conducido por el croata Aleksandr Petrovic, logró un trabajado triunfo sobre Chile, por 86-73, en la ciudad de Osorno.

El alero Alex García encestó 14 puntos, mientras que el pivote Anderson Varejao (ex NBA con Cleveland Cavaliers) registró una interesante tarea, con una planilla de 11 tantos, 9 rebotes y 2 asistencias.

Por la zona “D”, República Dominicana batió a Islas Vírgenes por 99-89, en la ciudad de Santiago de los Caballeros. En el conjunto local se destacaron el alero Eulis Báez (Gran Canaria), con 17 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias; y el escolta Sadiel Rojas (UCAM Murcia), con 17 tantos, 10 rebotes y 7 recuperos.

El interno Rigoberto Mendoza (Estudiantes de Concordia) acumuló 9 puntos, 4 rebotes y 2 robos, mientras que el ala pivote Eloy Camacho Vargas (ex Gimnasia de Comodoro Rivadavia) aportó 19 unidades y 11 rebotes.

En Halifax, en tanto, el local Canadá no se apiadó de Bahamas, al que arrolló por 93-69. El goleador resultó el escolta Brady Heslip, con 22 tantos.

Prosigue su acción la apasionante NBA

Nuevos partidos de la apasionante NBA de básquetbol 2017/18 se disputaron en diferentes ciudades de los Estados Unidos, siendo los que siguen los resultados que se registraron:

Brooklyn Nets 125 (Dinwiddie aportó 23 puntos)-Portland Trail Balzers 127 (Lillard 34); Boston Celtics 118 (Irving 30)-Orlando Magic 103 (Simmons 14); Indiana Pacers 107 (Oladipo 21)-Toronto Raptors 104 (Lowry 24); Cleveland Cavaliers 100 (James 27)-Charlotte Hornets 109 (Howard 20); Atlanta Hawks 116 (Schroder 26)-New York Knicks 104 (Porzingis 28); Minnesota 97 (Wiggins 18, Towns 18 y Butler 18)-Miami Heat 109 (Ellington 21); Oklahoma City Thunder 98 (Westbrook 27)-Detroit Pistons 99 (Drummond 17) y Denver Nuggest 104 (Jokic 28)-Memphis Grizzlies 92 (Green marcó 21 puntos).