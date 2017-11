Junior Cequeira: “La operación fue un éxito”

Luis “Junior” Cequeira, base del plantel profesional del Club Atlético Argentino, dialogó con Democracia sobre la evolución de la fractura en la muñeca derecha. Comenzó narrando cómo sucedió todo: “Yo ya venía con dolores en la muñeca derecha. Me había dado un golpe acá contra Peñarol, que dí contra el parante del tablero. A medida que pasaban los partidos me molestaba a veces y otras no tanto. Pero después del segundo partido contra Ferro en Capital a medida que me fui enfriando me dolía cada vez más. No pude dormir en toda la noche. Tipo seis de la mañana fuimos a hacer una placa en Buenos Aires que no salió nada. Sí en la resonancia, que delató la rotura del escafoide.

Me intervinieron quirúrgicamente en Buenos Aires. Salió todo bien. Fue una operación sencilla, no duró mucho. Hice el control quince días después de la operación y el clavo está bien, en su lugar. Por suerte va todo encaminado.

Me liberaron para comenzar con kinesiología. Son dos semanas hasta volver a ver el médico en Buenos Aires y decirme cómo proseguimos.

La rehabilitación la estoy haciendo en Junín, junto al médico y el kinesiólogo del club. Es un trabajo en conjunto con los profesionales de Buenos Aires.

Recién el 11 de diciembre voy a ver al médico que me operó en Capital, quien me va a hacer los estudios para evaluar cómo sigue todo. Ahí se verá para cúando estoy.

Calculo que en enero puedo volver al ruedo, pero es muy prematuro hablar de esto. Ninguno se quiere apresurar, tanto los médicos de allá como los de acá. Todo va bien y no quieren acelerar ningún paso”.



El Súper 20

“Nosotros siempre aspiramos a más. Llegamos hasta ahí. Hicimos dos grandes juegos de local superando el no jugar con público. El equipo está acostumbrado al respaldo de la gente y fue duro, pero salimos adelante.

De visitante no pudimos ganar. Es algo que tiene pendiente el equipo y estuvimos a un paso de la clasificación. Dejamos escapar el segundo juego contra Ferro que nos daba el pase a otro play off, pero siempre hay que sacar las cosas buenas y las cosas malas tratar de corregirlas”.

Cambios en el estatuto de la AdC

En el hermoso Nodo Tecnológico, en la ciudad de La Banda (Santiago del Estero), se realizó este jueves una nueva reunión de categoría Liga Nacional, liderada por la Mesa Directiva de la Asociación de Clubes de Básquetbol, el presidente Fabián Borro, el vicepresidente Gerardo Montenegro, el secretario Néstor Chaves y el tesorero Andrés Pelussi. Entre los anfitriones también participaron el presidente de Olímpico de La Banda, Oscar Ledesma, y el presidente de Independiente BBC (La Liga Argentina), Carlos Basualdo.

Entre los representantes estuvieron Juan Cavagliatto (Instituto), Luis Lenti (Salta Basket), Patricio López (Olímpico), Edgardo Alifraco (Boca), Sergio Fernández (Ferro), Pablo D'Angelo (San Lorenzo) y Francisco Anglesio (Hispano).

“Esta es la 20ª reunión de categoría Liga Nacional; ayer hicimos la 19ª reunión de la segunda categoría. Seguimos recorriendo el país, trabajando mucho y cumpliendo con todo lo que prometimos desde antes de asumir. Lo más importante es que pusimos al dirigente donde correspondía y que hay más trabajo para todos”, dijo Fabián Borro.

En el encuentro, previo a la Asamblea que se realizará el jueves 30 en Buenos Aires, también expusieron los profesionales de la AdC. El director financiero, Oscar Parodi, presentó la Memoria y Balance: “Este es el tercer ejercicio que arroja superávit. El patrimonio neto creció 421% en los últimos tres años”, dijo.

El secretario técnico de AdC, Sergio Guerrero, el director de infraestructura en la zona Norte, Raúl Luna, el director de marketing y patrocinios, Juan Diego García Squetino, el director de comunicación y relaciones externas, Rodrigo García Squetino, y el director deportivo de La Liga Femenina, Sebastián Bilancieri, aportaron una actualización de sus áreas y del trabajo que vienen realizando con cada uno de los clubes.

Cambios en el estatuto

El asesor legal de AdC, Dr. Daniel Wolanik, explicó los puntos de la reforma estatutaria: “Son pocos artículos los que cambian, nada estructural. El objetivo es aggiornar el estatuto, que sea más dinámico y más participativo. Aumentan de 3 a 5 los miembros del tribunal disciplinario. La categoría Liga Argentina será representada en las asambleas por un tercio de la categoría. También se crea un cargo de un representante de la categoría Liga Femenina. Otro rasgo es la creación del cargo de vicepresidente 3º y el aumento del consejo directivo a 20 clubes. La categoría Liga Femenina tendrá un vocal titular y un vocal suplente”.

Otras de las modificaciones son: se aumenta la comisión revisora de cuentas a 5 miembros (3 de La Liga, 1 de La Liga Argentina y 1 de La Liga Femenina), con vigencia de 4 años. La mesa directiva pasa a conformarse con 6 cargos (el presidente en caso de empate tendría voto doble). Hasta 2 miembros de la mesa directiva podrían ser de la Liga Argentina o Liga Femenina. Solo el presidente es de la categoría A. La vigencia de estos cambios va a ser a partir de la renovación de autoridades.

Exposición de Catapult

Luciano Tomaghelli, gerente de ventas de Catapult Latinoamérica, tuvo su módulo durante la reunión y contó que este sábado 25 se realizará una nueva capacitación con los preparadores físicos de La Liga y La Liga Argentina. “Para nosotros es un desafío enorme proveer el sistema a la Liga Nacional de Básquet de Argentina. Un caso así, que la organización central provee del sistema a todos sus equipos, solo ocurre en Australia y en Argentina”, contó.

“Están todos los preparadores físicos trabajando muy bien. Para el sábado tenemos 90% de asistencia confirmada. Vemos una participación e iniciativa muy buena de parte de todos. La Liga es un caso de ejemplo para nuestra empresa, estamos muy orgullosos de trabajar con la AdC. Además, estamos sorprendidos con el nivel de los preparadores físicos y con las ganas que tienen”, agregó Tomaghelli.

Asociación de Árbitros

El presidente de la Asociación Argentina de Árbitros, Gustavo Danna, también pasó por el Nodo Tecnológico de Santiago del Estero, donde informó: “Se armó una Comisión Técnica que lidera Luciano Yamán, secundado por Alejandro Chiti, Leandro Lezcano y Leonardo Zalazar. Asimismo, tenemos un grupo de trabajo de edición de video para poder mostrarle a los árbitros las situaciones de juego que se deben corregir, porque debemos seguir aceitando la mecánica de 3 árbitros. Además, estamos haciendo capacitaciones físicas, utilizando Catapult y con mediciones de peso de los árbitros”.

La Liga de Desarrollo y la Liga Femenina

Sebastián Bilancieri será el director deportivo de La Liga de Desarrollo, que empezará el 29 de noviembre y se volverá a jugar como previa de la Liga Nacional, el mismo día que los mayores. Bilancieri también seguirá en su función como director deportivo de La Liga Femenina. Sobre esta competencia, aseguró: “Ya estamos trabajando para la segunda temporada”.

Obras prescindió de Phillip Martin

Phillip Martin no llegaba a Obras Sanitarias con vastos pergaminos: apenas un paso por la liga de República Checa y otro año en la D-League estadounidense. Su rol tampoco requería un gran protagonismo, ya que debía aportar intensidad y goleo saliendo desde el banco como relevo de Tomás Zanzottera en el puesto de escolta.

Sin embargo, la eliminación en octavos de final del equipo tachero (luego de un récord 3-5 en la fase de grupos) y las bajas estadísticas del escolta estadounidense (4,1 puntos y 1,5 rebotes por partido) terminaron de generar su corte en este receso. La salida de Martin se suma al reemplazo del alero Quinton Campbell -ocupó su lugar Alex Franklin- y el cambio de entrenador -Gregorio Martínez por Carlos Romano-.

Ahora la institución de Núñez busca un reemplazo en el perímetro, sabiendo que tiene una ficha más para ocupar de cara al debut en la Liga Nacional, el jueves 30 de noviembre de local y ante Weber Bahía Basket.

