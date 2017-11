Parcial disputa de la última fecha del campeonato clausura

Ayer se jugó parcialmente la última fecha del campeonato clausura que dará paso a los play off finales.

9 de Julio se quedó con las localías para las dos categorías. No viajaron los Indios a Lincoln y Porteño a Junín por las inclemencias del tiempo. Detalle:

Preinfantiles

El Linqueño vs Los Indios (postergado)

San Martín vs Porteño (postergado)

Argentino 29 vs Cavul 49

9 de Julio 62 vs Junín 20

Ciclista 40 vs Sarmiento 47

Mini

El Linqueño vs Los Indios (postergado)

San Martín vs Porteño (postergado)

Argentino 49 vs Cavul 79

Nueve de Julio 20 vs Club Junín 0