Ciclista, dueño del clásico de barrio

Ciclista Juninense le dio un duro golpe anoche a Los Indios al derrotarlo por 84 a 79 y relegarlo al segundo lugar de la tabla posicional para dejarlo sin localía eterna de cara a los play off.

En el barrio del Obelisco, 9 de Julio le ganó en suplementario a Deportivo Baigorrita 91 a 84. Lo tuvo para ganar El Depo, pero marró dos libres a catorce segundos del final. Ignacio Galante, emulando a Ginóbili, mandó el partido a suplementario. En el alargue, Loncar y Bornic inclinaron la balanza para el "9".



Aprovechando que este fin de semana no hay básquet profesional (no juegan Los Indios-Ciclista-Sarmiento) los play off de primera estarían comenzando este jueves.

Anoche

Mayores 9 de Julio 91 – Dep. Baigorrita 84

U17 Ciclista 102 - Los Indios 56

Mayores Ciclista 84 – Los Indios 79

Hoy

Club Ciclista

19.30 U15 Ciclista – El Linqueño

21.30 U19 Ciclista – Junín

Club Sarmiento

20 U19 Sarmiento – Los Indios

Miércoles 22

Club Argentino

19.30 U15 Argentino – Los Indios

21.30 U19 Argentino – San Martín

Chacabuco

20 U15 Porteño – San Martín

Jueves 23

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio – Cavul

21.30 U19 9 de Julio – Cavul

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios . Argentino

21.30 U19 Los Indios – Sarmiento

Club Junín

20 U19 Junín – Ciclista

Viernes 24

Club San Martín

19.30 U15 San Martín – Porteño

21.30 U19 San Martín - Argentino

Club El Linqueño

20 U15 El Linqueño - Ciclista

Lunes 27

Club Cavul

19.30 U15 Cavul – 9 de Julio

21.30 U19 Cavul – 9 de Julio

Cuartos

1 Junín vs Sarmiento

2 Los Indios vs Baigorrita

3 Argentino vs 9 de Julio

4 San Martín vs Ciclista

Semis

Ganador 1 vs Ganador 4

Ganador 2 vs Ganador 3