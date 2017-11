Nueve de Julio, con localía para play off

Nueve de Julio fue este sábado a Las Morochas y se quedó con todo. Ganó en preinfantiles (U13) y mini sobre el Turco para obtener “localía eterna” en los play off finales de la categoría.

Aprovechando el feriado de hoy se juega la última fecha del campeonato. Detalle:

Resultados

Mini

Ciclista 31 vs Argentino 58

Argentino 39 vs 9 de Julio 85

Preinfantiles

Argentino 46 vs 9 de Julio 60

Hoy

10 El Linqueño vs Los Indios

10 San Martín vs Porteño

10 Argentino vs Cavul

10 9 de Julio vs Junín

10 Ciclista vs Sarmiento.