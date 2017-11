Play off confirmados en infantiles y juveniles

La Asociación Juninense de Básquetbol confirmó los play off para las categorías infantiles y juveniles luego del cierre de la fase regular del campeonato.

Los mismos estarían comenzando a mediados de la semana entrante. La idea es terminar el campeonato a mediados de diciembre para evitar los históricos congestionamientos de fechas para fin de año. Ideal.

Clásico Linqueño

El Linqueño superó en la noche del viernes a Cavul por 88 a 97 como visitante y se quedó con el clásico de la ciudad. Ambos no tenían chances de clasificar. Pero festejó el Albiazul que cerró el año de la mejor manera.

Mañana lunes, Los Indios va al Coliseo del Boulevard buscando el “1” absoluto para los play off.

Viernes

U17 Porteño 46 Vs Argentino 55

U17 Cavul 93 Vs El Linqueño 79

Mayores Cavul 87 Vs El Linqueño 88

Lunes 20

Club 9 de Julio

21.10 Mayores 9 de Julio – Dep. Baigorrita

Club Ciclista

19.30 U17 Ciclista - Los Indios

21.30 Mayores Ciclista – Los Indios.