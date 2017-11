Los Indios se aseguró el segundo puesto

Los Indios logró anoche conservar el segundo puesto de la tabla posicional, al golear a Ciudad de Saladillo por 83 a 61.

Luego de un inicio timorato, el Canario soltó amarras en el segundo cuarto. Cuando aparecieron Pablo Martínez y el Vasco Arrascaete, literalmente se terminó el partido. Un contundente 42-36 al cierre del primer tiempo dio por tierra con las aspiraciones visitantes y allanó el camino de Los Indios a la victoria con un complemento jugado a la perfección.

Ahora el Xeneize deberá aguardar la clasificación general, enmarcada en un complejo sistema de puntuación y goles.





Anoche

Juventud Cañuelas 83 vs Gimnasia Perg. 94

Los Indios 83 vs Saladillo 61

Estrella BB 82 vs Hogar Berisso 63.