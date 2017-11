Ciclista bajó a Platense

Ciclista Juninense metió un puntazo anoche en el Coliseo del Boulevard al derrotar a Platense por 101-92 en tiempo suplementario.

El partido fue sumamente parejo y se definió en el alargue, tras haber igualado en 86.

Acá Ciclista tiró la localía encima al Calamar y lo bajó de la punta del campeonato. Por contrapartida, el quinteto juninense quedó tercero marcando una muy buena perfomance en lo que va del campeonato.

Gran noche del cubano Karel Guzmán Abreu, Nicolás Mendyk y Xavier Carreras.

Por el sistema de fixture bisagra, el 29 Ciclista visitará a Platense en Vicente López.

Anoche

Barrio Parque 96 vs Echagüe 66

Libertad 83 vs Deportivo Norte 85

Gimnasia (La Plata) 84 vs Parque Sur 81

Ciclista 101 vs Platense 92

Centro Español 78 vs Rivadavia (Mza) 86

Hindú Club 85 vs Independiente (Sde) 75



Hoy

20 Ameghino vs Echagüe

21 Temperley vs Parque Sur

Domingo 19

20 San Isidro vs Unión (Sf)

21 Bhy Tiro Federal vs Deportivo Norte

21 Estudiantes (Ola) vs Atenas

21.30 Oberá Tc vs Villa San Martín

Lunes 20

21 Villa Mitre vs La Unión de Colón

21.30 Rocamora vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero vs Deportivo Viedma

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Mitre (Tuc).