Los Indios recibe a Saladillo por el segundo lugar

Los Indios es local esta noche ante Ciudad de saladillo, cerrando la fase clasificatoria del Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol.

Para el Canario el juego es muy importante dado que tiene en disputa el segundo lugar de la tabla posicional y depende de sí mismo para ocuparlo: debe ganar.

Dentro de las posiciones de privilegio que tendrá la zona campeonato, el segundo lugar es de vital importancia puesto que -a efectos de futuros desempates- puede enviarlo hacia arriba.

Dirigen desde las 21.30 Ezequiel Valente (San Nicolás de los Arroyos) y Jorge Ale (Pergamino).

La fecha

Juventud Cañuelas vs Gimnasia Perg.

Los Indios vs Saladillo

Estrella BB vs Hogar Berisso.