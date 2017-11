Ciclista quiere bajar a Platense

El verdirrojo se presenta esta noche ante Platense desde las 21.30 en el “Coliseo del Boulevard” tratando de mantener la localía en este torneo. El elenco de Tasso le ganó a Gimnasia, Rocamora y Temperley en esta condición, mientras que como visitante derrotó al conjunto de Concepción del Uruguay y perdió los 3 restantes (Villa Mitre, Parque Sur y Gimnasia). En la visita probablemente vuelva Facundo Zárate (quien se retiró con un esguince de tobillo en el primer cuarto ante Parque Sur). El equipo de Vázquez quiere vencer a Ciclista en su casa por primera vez este año y quedar solo en la punta de la Liga Argentina. En este equipo juega el juninense Genaro Lorio.

Por contrapartida, el Verdirrojo quiere bajar definitivamente al Calamar de la punta de la tabla posicional.

Partidazo para ver con arbitraje del capitalino Alejandro Trías y el pilarense Sebastián Moncloba.

Hoy

21.30 Barrio Parque vs Echagüe

21.30 Libertad vs Deportivo Norte

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Parque Sur

21.30 Ciclista vs Platense

21.30 Centro Español vs Rivadavia (Mza)

22 Hindú Club vs Independiente (Sde)

Sábado 18

20 Ameghino vs Echagüe

21 Temperley vs Parque Sur

Domingo 19

20 San Isidro vs Unión (Sf)

21 Bhy Tiro Federal vs Deportivo Norte

21 Estudiantes (Ola) vs Atenas

21.30 Oberá Tc vs Villa San Martín

Lunes 20

21 Villa Mitre vs La Unión

21.30 Rocamora vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero Argentino de Plaza Huincul vs Deportivo Viedma

22 Talleres (Tafi Viejo, Tucumán) vs Asociación Mitre (Tucumán)



Martes 21

21 Platense vs Temperley

Miércoles 22

21 Barrio Parque vs San Isidro

21.30 Deportivo Norte vs Unión (Sf)

21.30 Centro Español de Plottier vs Club Deportivo Viedma.