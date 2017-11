Primera victoria de Ciclista como visitante

Ciclista Juninense se alzó con su primera victoria como visitante en el Torneo Súper 20.

En Concepción del Uruguay goleó al colista, Tomás de Rocamora, por 80-66.

El Verdirrojo tuvo un comienzo arrollador. Se lo llevó puesto a Tomás de Rocamora 22 a 9 en el primer cuarto tomando rebotes y corriendo para repartir el goleo con sus extranjeros Karel Guzmán-Rodrigo Goncalvez y Nicolás Mendyk.

Para los segundos diez minutos Ciclista logró mantener alto el goleo y equiparó la levantada de la producción local para sostenerse ganador 41-26 al cierre del primer tiempo. Guzmán y Goncalvez, garantidos.



El mismo Goncalvez sucedió a un triplazo de Mendyk con una volcada espectacular. Así arrancó Ciclista en segundo tiempo.

Pero después comenzó a sufrir las corridas de Impini y los triples de Gandoy (48-59), aunque logró sobreponerse en el cierre para terminar 65-50.

Nada que hacer para el local en el último cuarto. Solo con la presencia gravitacional de Goncalvez en ambas pinturas, Ciclista controló el juego para terminar ganando sin sobresaltos.

Este viernes, partidazo en el Coliseo, con la presencia del líder e invicto Platense.

Anoche

Gimnasia (La Plata) 96 vs La Unión 89

Rocamora 66 vs Ciclista 80

Oberá Tc 85 vs Independiente (Sde) 66

Hoy

21 Echagüe vs Libertad

21.30 Parque Sur vs Platense

21.30 Centro Español vs Estudiantes (Ola)

Miércoles 15

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)

21.30 Villa San Martín vs Independiente (Sde)

22 Mitre (Tuc) vs Talleres (Tafi Viejo)



Jueves 16

21 San Isidro vs Bhy Tiro Federal

21 Deportivo Viedma vs Atenas

Viernes 17

21.30 Barrio Parque vs Echagüe

21.30 Libertad vs Deportivo Norte

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Parque Sur

21.30 Ciclista vs Platense

21.30 Centro Español vs Rivadavia (Mza)

22 Hindú Club vs Independiente (Sde)

Sábado 18

20 Ameghino vs Echagüe

21 Temperley vs Parque Sur

Domingo 19

20 San Isidro vs Unión (Sf)

21 Bhy Tiro Federal vs Deportivo Norte

21 Estudiantes (Ola) vs Atenas

21.30 Oberá Tc vs Villa San Martín

Lunes 20

21 Villa Mitre vs La Unión

21.30 Rocamora vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero vs Deportivo Viedma

22 Talleres (Tafi Viejo) vs Mitre (Tuc)