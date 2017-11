Partido clave de Los Indios en Berisso

Los Indios tiene esta noche un juego clave en calidad de visitante. Enfrenta a Hogar de Berisso, en un cotejo que debe resolver favorablemente para mantenerse en el lote de los punteros del campeonato.

Dirigen desde las 21.30 Luciano Yamán (de Quilmes) y Sergio Fierro (de Tandil).



La fecha

Hogar Berisso vs Los Indios

Saladillo vs Juv. Cañuelas

Independiente Tandil vs Gimnasia Perg.

Décima fecha 17-11

Juventud Cañuelas vs Gimnasia Perg.

Los Indios vs Saladillo

Estrella BB vs Hogar Berisso.