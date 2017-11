Club Junín derrotó anoche a Porteño de Chacabuco

En el adelanto de la segunda fecha de las revanchas del básquet femenino, anoche Club Junín dio cuenta de Porteño de Chacabuco al derrotarlo 56 a 39. El resto de la jornada se completa este domingo.

Segunda fecha

Junín 56 vs Porteño 39

Argentino vs San Martín



Tercera fecha

San Martín vs Junín

Porteño vs Ciclista

Rojas vs Gimnasia

Cuarta fecha

Gimnasia Perg. Vs Porteño

Ciclista vs San Martín

Junín vs Argentino

Quinta fecha

Argentino vs Ciclista

San Martín vs Gimnasia

Porteño vs Rojas

Sexta fecha

Rojas vs San Martín

Gimnasia vs Argentino

Ciclista vs Junín

Séptima fecha

Junín vs Gimnasia

Argentino vs Rojas

San Martín vs Porteño.