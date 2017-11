Ciclista sigue sin poder ganar de visitante

Ciclista Juninense tampoco pudo hacer pie en Concepción del Uruguay y perdió anoche ante Parque Sur por 78-68.

Un pobre primer tiempo en el que apenas logró concretar 23 puntos, fue determinante para el local que sacó una diferencia de 15 y pudo manejar el complemento a gusto y paladar. Más allá de esto, el mérito de Ciclista de superar los 20 de goleo en los cuartos subsiguientes le dio la posibilidad de achicar a 10 la brecha, teniendo en cuenta que lo puede recuperar en la revancha en nuestra ciudad.

Anoche

La Unión 83 vs Platense 91

Parque Sur 78 vs Ciclista 68

Hoy

21 Temperley vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Bhy Tiro Federal vs Libertad

21.30 Petrolero Centro Español

Viernes 10

21.30 - Deportivo Viedma vs Estudiantes (Ola)

21.30 - Independiente (Sde) vs Mitre (Tuc)

21.30 - Villa San Martín vs Hindú Club

Sábado 11

21.30 - Echagüe vs Ameghino

Domingo 12

20 - Libertad vs San Isidro

20 - Deportivo Norte vs Barrio Parque

20 - Temperley vs La Unión

20.30 - Villa San Martín vs Mitre (Tuc)

21 - Unión (Sf) vs Ameghino

21 - Parque Sur vs Villa Mitre

21.30 - Atenas vs Estudiantes (Ola).