Inauguraron un salón de usos múltiples en La Plata

Antes de la reuniòn del Consejo Directivo de la Federacion de Basquet de la Provincia de Buenos Aires (FBPBA), en la ciudad de La Plata, fue inaugurado el SUM (salón de usos múltiples) y la remodelación a nuevo de la sala de reuniones, todo contiguo al Salon Auditorio que fue inaugurado a fines de octubre de 2016.

Con estas obras se posiciona a la sede ubicada en Avenida 32 Nº 326 e/1 y 2 de la ciudad de la Plata como una de las más modernas.

La misma albergara a más de 150 personas que sumadas las 150 con que cuenta el Salón Auditorio hacen que se cobijara en reuniones de gran porte a algo más de 300 concurrentes.

Esto se debe al gran compromiso que tienen las 17 Asociaciones afiliadas a "la más grande de argentina", que en forma conjunta hacen que la gestión del juninense Miguel Chami/Carla Ríos siga bregando para demostrar que con trabajo y honestidad se puede no solamente realizar obras, sino también dejar bien sentado deportivamente el Básquet de la Provincia de Buenos Aires que en este 2017 en las divisiones formativas obtuvo dos (2) Campeonatos Argentinos (U13 y U17) y dos (2) Sub Campeonatos (U15 y U19) que se suman al podio que obtuvo en el año 2016 la Selección de Mayores en la Provincia de Santa Fe, el Sub Campeonato en U15 en Embalse (Río III)y el podio en U13

Charlas en Junín

Se especula en el ambiente básquetbolístico juninense que el presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), el bahiense Federico Susbielles, pueda bajar a Junín para ofrecer una charla sobre la planificación de este deporte de cara al futuro.

Tampoco se descarta la posibilidad de que llegue a nuestro medio el presidente de la AdC, Fabián Borro.