Victoria clave de Los Indios ante Unión y Progreso

Los Indios había ganado en Tandil por 74 a 73 y anoche repitió por 80 a 65 ante Unión y Progreso. Fundamental para recuperar el juego perdido en Saladillo y no ceder terreno en la tabla posicional. Sigue segundo, prendido en el lote de los de arriba.

El partido en sí se le presentó favorable a Los Indios que manejó una diferencia de 7 unidades en el primer cuarto teniendo como protagonistas a Vincenti, Di Biaggio y Berestein.

En los segundos diez minutos repuntó la visita, empujado por Grutzky-Trapote-Alonso. Sin embargo Los Indios se mantuvo firme en su goleo alcanzando los 20 puntos en manos del Vasco Arrascaete, más los triples de Iribarne y Pasquinelli. Fue determinante para sostenerse ganador 40-35 al cabo del primer tiempo.

Ya en el tercer cuarto el Canario hizo un parcial de 10 a 0 y terminó por quebrar la resistencia oponente. Gran tarea de Bautista Arrasaete, con la compañía de Joaquín Iribarne y Adriano Di Biaggio: 61-45.

Nada que hacer para Unión y Progreso en el cierre. Los Indios, con el resultado amarrado, hizo correr la pelota para gastar el tiempo y esperar la chicharra final.

El próximo fin de semana el Xeneize viaja a Berisso, para visitar a Hogar en la antepenúltima fecha del campeonato.

La fecha

Juv. Cañuelas 91 vs Hogar Berisso 81

Los Indios 80 vs Unión Progreso Tandil 65

Gimnasia Perg. vs Saladillo (hoy, 20)



Novena fecha 10-11

Hogar Berisso vs Los Indios

Saladillo vs Juv. Cañuelas

Independiente Tandil vs Gimnasia Perg.

Décima fecha 17-11

Juventud Cañuelas vs Gimnasia Perg.

Los Indios vs Saladillo

Estrella BB vs Hogar Berisso.