Argentino visita a Ferro Carril Oeste

Argentino tiene esta noche una difícil parada en Caballito. Desde las 21 visita a Ferro Carril Oeste, en la primera chance para dejarlo fuera de combate y seguir en carrera en el torneo Súper 20.

Será un partido durísimo, jugado con los dientes apretados, dentro y fuera de la cancha porque se especula que irá mucha gente de Junín a ver el cotejo, más los juninenses que están en Buenos Aires.

Dirigen el platense Fabricio Vito, el cordobés Alberto Ponzo y el capitalino Rodrigo Castillo.

Sin Baxley

La dirigencia de Ferro informó por medio de su cuenta oficial de twitter que el escolta Walter Baxley no pertenece más a la Institución desde el día de ayer.

El extranjero (ex Atenas-Quilmes) disputó 9 juegos en el #Super20LaLiga con 12,4 puntos (90% en libres, 47.7% en dobles y 33.3% en triples), 1,8 rebotes y 1,6 asistencias en 25:23 minutos de promedio por partido.

Ferro, comenzó la temporada con irregularidad y tiene un récord de 4 victorias y 5 derrotas con 78.8 pts. a favor y 84.8 pts. en contra.

Es para destacar que, según indica el reglamento, la temporada para la AdC, abarca Super 20 y Liga Nacional, por lo tanto desde que comenzó el actual torneo, todos los cambios cuentan y en total hay 8 posibilidades de corte de una ficha (sea Mayor, U23 o extranjera).

Por otra parte, los extranjeros que sean cortados (incluso en este torneo) no podrán jugar en otro equipo hasta la temporada que viene, salvo que ese foráneo haya ingresado al plantel como reemplazo temporal.

Hoy

San Lorenzo vs Quilmes

Gimnasia (Cr) vs Boca

Weber Bahía vs Hispano

Instituto vs Regatas

Ferro vs Argentino

La Unión Fsa. Vs Olímpico

San Martín vs Atenas (Cba)

