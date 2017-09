Sarmiento arranca los entrenamientos

TORNEO FEDERAL

Bajo las órdenes de Mario Andrade, esta noche Sarmiento comienza con los entrenamientos de cara a la edición 2017/18 del Torneo Federal, desde las 21 en Arias y Necochea.

Por ahora el plantel es netamente juvenil y están buscando un pivot. Juegan: Julio Mázzaro, Ammiel Márquez, Javier Corniglia, Renzo Diperna, Bruno Conti, Diego Lorio, Franco Lombardi, Federico Gobetti y Bruno Conti.

Zona y fechas

La tercera división del básquet argentino arrancará el viernes 13 de octubre y habrá 15 clubes más que la temporada pasada. La Fase Regular tendrá 24 partidos.

Cinco provincias más se sumarán este año a las que ya estaban participando, 17 en total. San Juan y Santiago del Estero, son algunas de las que vuelven a participar del Torneo Federal. Sarmiento de Junín recaló en la zona Buenos Aires, donde el viaje más largo será a Mar del Plata, para enfrentar a Unión.

Los equipos son:

División Buenos Aires

-Argentino de Pergamino

-Zárate Básket Independiente

-Atlético Pilar

-Club Presidente Derqui

-Belgrano de San Nicolás

-Sportivo Escobar

-Racing de Chivilcoy

-Unión de Mar del Plata

-Sarmiento de Junín

División Patagonia

-Sol de Mayo de Viedma

-Jorge Newbery de Carmen de Patagones

-Club Atlético Cinco Saltos

-Club Cipoletti

-Villa Congreso de Viedma

-Pérfora de Plaza Huincul

-Independiente de Neuquén

-Ferrocarril Patagónico (Puerto Madryn)

-Villa Mitre de Bahía Blanca

-All Boys de Santa Rosa

-Centro Español de Plottier (A confirmar)

Debutó Bruno Conti

El juvenil Bruno Conti debutó con la casaca de Sarmiento en el campeonato local la semana pasada, en la victoria ante CAVUL , donde concretó once goles.

Además jugará la próxima temporada del Torneo Federal defendiendo los colores del Verde. En charla con el armador, dejó un mensaje para todos los hinchas verdirrojos.

Con respecto a su salida, declaró: "Mi sentimiento va a ser el de siempre, voy a seguir siendo hincha de Ciclista y yendo a la cancha. Eso creo que nunca va a cambiar".

Acerca de su último entrenamiento con sus amigos dijo: "La verdad que anunciarles a mis compañeros fue lo peor de todo, creo que hacer lo que te gusta y con amigos no tiene precio, me costó mucho dejar el club, es hermoso jugar en Ciclista, lo más lindo que me pudo haber pasado, y dentro de estos años que viví en el club tuve un montón de compañeros. Muchos de ellos son mis amigos e ir a comunicárselos y que me estén mirando era una sensación rara, entre lágrimas se los pude comunicar y ni bien terminé de hablar me felicitaron y apoyaron todos. Les quiero agradecer por su trato conmigo, y sin ellos hoy yo no sé si pudiera estar acá, así que les agradezco de corazón, y ojalá pueda volver a jugar con ellos. Sin lugar a dudas ellos y mis entrenadores son parte de este momento que estoy viviendo".

Por último, envió un mensaje para toda la familia verdirroja: "A la gente de ciclista le puedo decir que me apoye en este proyecto y decisión. Pero también que siga al equipo en la temporada del TNA, muchos chicos del club van a estar en el plantel profesional y es algo que debe dar orgullo a todos los juninenses, y que para mí tenemos que valorar el estadio que tenemos, es el más lindo del TNA, le deseo mucha suerte al equipo y sé que será una gran campaña".

En cuanto a Sarmiento, Conti comentó: "Se dio todo muy rápido, Mario Andrade (entrenador jefe de Sarmiento) se comunicó conmigo el domingo pasado, estuve hablando con él un rato largo, donde me contó las propuestas del club. Donde yo tenía que decidir al día siguiente, porque cerraba el libro de pases. Es un club que está haciendo bien las cosas, estoy contento".