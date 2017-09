Anthony Kent se suma a Argentino

LIGA NACIONAL DE BASQUETBOL

El extranjero Anthony Kent es el nuevo jugador de Argentino. En el mediodía de ayer la entidad del barrio de Las Morochas llegò a un acuerdo para sumarlo a su plantilla de cara al inicio del Súper 20 en septiembre próximo.

Nacido el 27 de Julio de 1983 (34 años) en Columbus (Ohio, USA) juega de pìvot, mide 2,08 mts. y pesa 102 kg. Formado en Whetsone High School, viene de jugar con Panteras de Miranda (Venezuela) y esta es su carrera deportiva:



Columbus, Ohio (Whetstone)

2001-02: College of Wooster

2002-03: Columbus State

2003-04: sat out

2004: June-July: McDonald's Summer League en Columbus, Oh. (Donatos)

2004-05: Ball State (NCAA): 27 partidos: 2.7ppg, 2.3rpg, 14ast

2005-06: Ball St. (NCAA): 14 partidos: 1.5ppg, 1.4rpg

2006: Summer Pro-Am League in Long Beach (NBA Pros team)

2007: Hoops Kentucky Pro Am Tournament (JAH/DOD Sports)

2006-07: JSA Bordeaux Basket (France-N1): 21 partidos: 10.8ppg, 7.3rpg, 2FGP: 49%

2007-08: JSA Bordeaux Basket (France-N1,1T, starting five)

2008-09: Fort Wayne Mad Ants (D-League, starting five): 41 partidos: 4.2ppg, 4.5rpg

2009-10: Fort Wayne Mad Ants (D-League, starting five): 45 partidos: 5.7ppg, 4.8rpg, FGP: 46.8%, FT: 52.3%

2010: Fort Wayne Mad Ants (D-League) free agent tryout

2010: Fort Wayne Mad Ants (D-League), training camp

2010-11: Fort Wayne Mad Ants (D-League): 50 partidos: 5.0ppg, 3.7rpg

2011-12: Maine Red Claws (D-League): 50 partidos: 5.9ppg, 4.5rpg, 1.4bpg, FGP: 60.4%, FT: 57.8%

2012-13: Akita Northern Happinets (Japan-BJ League): 41 partidos: 9.7ppg, 8.6rpg, 1.9apg, 1.3bpg, FGP: 57.0%, FT: 37.7%, left in March'13

2013-14: Aomori Watts (Japón-BJ League): 54 partidos: 7.5ppg, 6.8rpg, 1.5apg, FGP: 47.8%, FT: 51.6%

2014-15: Ryukyu Golden Kings Okinawa (Japón-BJ League): 56 partidos: 6.3ppg, 5.0rpg, FGP: 58.3%, FT: 55.7%

2015-16: Takamatsu Five Arrows (Japón-BJ League, starting five): 50 partidos: 12.1ppg, 8.2rpg, 1.8apg, FGP: 48.3%, 3PT: 9.1%, FT: 54.3%

2016-17: Westchester Knicks (D-League): 4 games: 3.8ppg, 1.8rpg, in Dec.'16 se fue a Atletico Welcome (Uruguay-LUB): 14 partidos: 19.4ppg, 10.6rpg, 2.5apg, 1.4bpg, 2FGP: 54.8%, FT: 48.4%, in Mar.'17 firmó con Panteras de Miranda (Venezuela-LPB, starting five).

A Chile

Argentino tiene programado un viaje a Chile donde jugará un hexagonal denominado "Copa Internacional de la Amistad ", con participación de Clubes representativos del vecino país limítrofe, Uruguay y Argentina.

El campeonato es auspiciado por la Casa del Deporte de la ciudad de Concepción en ese país. Participarán del mismo : Universidad de Concepción, Los Leones (Chile), Tinguiririca San Fernando (Chile), Aguada ( Uruguay), Hispano Americano ( Argentina ) y Argentino de Junín (Argentina). El certamen se llevará a cabo los días 7, 8, 9 y 10 de Setiembre próximo.

Abonos

Comenzó la venta de abonos al sector de plateas para la temporada 2017/18 de la Liga Nacional.

Tienen el mismo costo que la anterior edición. Son 23 partidos de local, sin incluir Playoffs de Torneo Súper 20 y de Fase Nacional, a saber: Socios $3.600 (de contado) y $ 4.000 (con valores diferidos). No socios: $ 5.500.

Para los que tuvieron abono en la temporada anterior (2016/17) se les reservará la ubicación hasta el 10 de septiembre próximo.