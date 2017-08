Argentino debuta el viernes contra Regatas de San Nicolás

LIGA PROVINCIAL U17

Argentino viajará este viernes a Mar del Plata para disputar el Pentagonal final de la Liga Provincial U 17 de Básquetbol.

Debutará a las 20 frente al Club de Regatas de San Nicolás. El sábado tendrá doble jornada contra Unión de Mar del Plata y Bahiense del Norte. El domingo cerrará contra Atenas de La Plata.

Viernes

18-Unión vs Atenas La Plata

19.45-Inauguración

20-Regatas vs Argentino

Libre: Bahiense

Sábado 2

10-Unión MdP vs Argentino

10-Bahiense vs Regatas

Libre: Atenas La Plata

18-Argentino vs Bahiense

20-Regatas vs Atenas La Plata

Libre: Unión MdP

Domingo 20

10 Unión vs Regatas

10 Bahiense vs Atenas

Libre: Argentino

17-Atenas vs Argentino

19-Unión vs Bahiense

Libre: Regatas