Se confirmó lo peor: Scola se pierde el Final Four de la AmeriCup por un desgarro

"Esto que me pasó no es casualidad", declaró el emblema del seleccionado argentino de básquetbol tras disputar menos de dos minutos frente a Canadá.

Luis Scola, quien anoche actuó apenas algo más de un minuto y medio para el seleccionado argentino de Básquetbol en la Copa América (AmeriCup), finalmente quedó descartado para disputar el Final Four del certamen en el Orfeo de Córdoba por un desgarro en su pierna derecha.

“Lo que me pasó no es casualidad. Tal vez algo del entrenamiento que hice enfatizó esa zona que me volví a lesionar”, apuntó el ala pivote y capitán del equipo que dirige Sergio Hernández, que anoche derrotó a Canadá por 92-86 en tiempo suplementario, por la segunda fecha del grupo B de la competencia continental.

El máximo anotador histórico de los seleccionados albicelestes en 148 partidos parecía recuperado en tiempo récord (apenas 9 días) de un desgarro en el gemelo de la pierna izquierda. Él mismo lo explicó en una entrevista con el departamento de prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB).

“Estaba recuperado, obviamente, y hasta podría haber jugado el partido anterior (en referencia al choque con Venezuela en la noche del domingo). Estaba muy bien de la pierna izquierda“, confesó el nuevo valor de los Shanxi Brave Dragons, de la Superliga de China.

El ex Houston Rockets, Indiana Pacers y Brooklyn Nets, de la NBA, apenas estuvo en cancha durante 1 minuto 40 segundos (bajó un rebote) y sintió una molestia en el gemelo de la pierna derecha, solicitando de inmediato el cambio.

“No soy médico pero me doy cuenta de que no es una lesión preocupante, lo que sí me deja afuera de lo que queda”, dijo Scola en referencia a su ausencia en el Final Four de Córdoba, a celebrarse el sábado 2 y domingo 3 de septiembre.